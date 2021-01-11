Для чего Билл Гейтс профинансирует распыление тонн мела в атмосферу?

Совсем недавно интернет-издания пестрили заголовками "Билл Гейтс хочет чипировать человечество с помощью вакцины от COVID-19". Главе корпорации Microsoft приписывали планы по захвату власти на планете Земля путем превращения людей в программируемых роботов. Позже эта странная конспирологическая теория была развеяна и о "жидких чипах" благополучно забыли, но теперь СМИ подхватили новую страшилку: "Билл Гейтс хочет закрыть Солнце, распылив в атмосфере тысячи тонн мела!" Самое удивительное, что это почти правда. Подробности – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.
Ученые Гарвардского университета давно ищут способ остановить или хотя бы замедлить глобальное потепление, и Билл Гейтс финансирует эти исследования. Согласно расчетам, даже если человечество в одночасье полностью остановит выработку парниковых газов и сжигание ископаемого топлива, повышение температуры на планете не прекратится – потребуется еще несколько десятков или даже сотен лет, чтобы климат вернулся к норме.
Мало перестать нагревать планету – нужно активно ее охлаждать. Единственный возможный способ – сделать так, чтобы солнечные лучи не поглощались планетой, а отражались от нее. До недавнего времени с этой задачей неплохо справлялись ледники: их площадь была достаточно велика, а лед эффективно отражал солнечную энергию. Но сегодня хрупкое равновесие нарушено: площадь ледяного покрова Земли стремительно сокращается, Солнце сильнее нагревает планету, от этого лед тает еще быстрее – и круг замыкается.
Ученые предложили собственный способ защиты Земли от нагрева: нужно распылить в атмосфере аэрозоль, который не позволит солнечным лучам достигнуть поверхности. На роль отражающего вещества предложен карбонат кальция – вещество, из которого почти целиком состоят мел, мрамор, а также яичная скорлупа и раковины моллюсков. Исследования уже миновали теоретическую стадию, в июне 2021 года состоится первый практический эксперимент. Мел планируют распылять с помощью воздушных шаров на высоте 20 километров.
Исследователи полагают, что мел, распыленный над Землей, не будет мешать никаким атмосферным процессам (например, не повлияет на озоновый слой), но зато сможет отразить излучение, а это немного охладит планету. Похожие явления уже неоднократно наблюдались. В 1815 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, в атмосферу было выброшено огромное количество пепла, и это привело к очень прохладному "году без лета", а извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году снизило глобальные средние температуры на 0,5°C.
На первый взгляд, финансируемый Гейтсом проект выглядит достаточно разумным, по крайней мере с научной точки зрения. Однако тут есть некоторые, скажем так, нюансы. Во-первых, для достижения хоть сколько-нибудь заметного эффекта нужно будет распылить в воздухе тысячи тонн мела, чтобы закрыть большую площадь неба на довольно долгое время (точных цифр пока никто не называет, но понятно, что одним небольшим облаком обойтись нельзя). Для наблюдателя с Земли Солнце слегка померкнет, в худшем случае все это будет напоминать пыльную бурю или снимки с Марса. Спустя какое-то время мел выпадет с осадками, попадет в водоемы и смоется в океан, а до этого момента живым существам придется вдыхать меловую пыль, пусть и в небольших количествах. К каким последствиям это приведет – пока не очень понятно.
Но самое главное даже не это. Если эксперимент окажется удачным и Землю действительно начнут охлаждать с помощью завесы из карбоната кальция, есть опасность, что это остановит процесс декарбонизации и снижения выбросов парниковых газов: зачем бороться за экологичность производств, если можно просто засыпать небо мелом? При таком подходе человечество рискует навсегда остаться в грязной атмосфере под непроницаемым атмосферным колпаком. Очень надеемся, что до этого не дойдет. Хотя…