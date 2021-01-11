Для чего Билл Гейтс профинансирует распыление тонн мела в атмосферу?

Совсем недавно интернет-издания пестрили заголовками "Билл Гейтс хочет чипировать человечество с помощью вакцины от COVID-19". Главе корпорации Microsoft приписывали планы по захвату власти на планете Земля путем превращения людей в программируемых роботов. Позже эта странная конспирологическая теория была развеяна и о "жидких чипах" благополучно забыли, но теперь СМИ подхватили новую страшилку: "Билл Гейтс хочет закрыть Солнце, распылив в атмосфере тысячи тонн мела!" Самое удивительное, что это почти правда. Подробности – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Ученые Гарвардского университета давно ищут способ остановить или хотя бы замедлить глобальное потепление, и Билл Гейтс финансирует эти исследования. Согласно расчетам, даже если человечество в одночасье полностью остановит выработку парниковых газов и сжигание ископаемого топлива, повышение температуры на планете не прекратится – потребуется еще несколько десятков или даже сотен лет, чтобы климат вернулся к норме.

Мало перестать нагревать планету – нужно активно ее охлаждать. Единственный возможный способ – сделать так, чтобы солнечные лучи не поглощались планетой, а отражались от нее. До недавнего времени с этой задачей неплохо справлялись ледники: их площадь была достаточно велика, а лед эффективно отражал солнечную энергию. Но сегодня хрупкое равновесие нарушено: площадь ледяного покрова Земли стремительно сокращается, Солнце сильнее нагревает планету, от этого лед тает еще быстрее – и круг замыкается.

Ученые предложили собственный способ защиты Земли от нагрева: нужно распылить в атмосфере аэрозоль, который не позволит солнечным лучам достигнуть поверхности. На роль отражающего вещества предложен карбонат кальция – вещество, из которого почти целиком состоят мел, мрамор, а также яичная скорлупа и раковины моллюсков. Исследования уже миновали теоретическую стадию, в июне 2021 года состоится первый практический эксперимент. Мел планируют распылять с помощью воздушных шаров на высоте 20 километров.

Первая стадия эксперимента пройдет недалеко от шведского города Кируна: будет запущен воздушный шар (пока без аэрозоля) и проверена работоспособность систем его навигации и управления. Если все пройдет хорошо, стартует вторая фаза: шар распылит несколько килограммов карбоната кальция, а затем пройдет через созданное облако, измеряя реакцию атмосферы и количество поступающего света.

Исследователи полагают, что мел, распыленный над Землей, не будет мешать никаким атмосферным процессам (например, не повлияет на озоновый слой), но зато сможет отразить излучение, а это немного охладит планету. Похожие явления уже неоднократно наблюдались. В 1815 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, в атмосферу было выброшено огромное количество пепла, и это привело к очень прохладному "году без лета", а извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году снизило глобальные средние температуры на 0,5°C.

На первый взгляд, финансируемый Гейтсом проект выглядит достаточно разумным, по крайней мере с научной точки зрения. Однако тут есть некоторые, скажем так, нюансы. Во-первых, для достижения хоть сколько-нибудь заметного эффекта нужно будет распылить в воздухе тысячи тонн мела, чтобы закрыть большую площадь неба на довольно долгое время (точных цифр пока никто не называет, но понятно, что одним небольшим облаком обойтись нельзя). Для наблюдателя с Земли Солнце слегка померкнет, в худшем случае все это будет напоминать пыльную бурю или снимки с Марса. Спустя какое-то время мел выпадет с осадками, попадет в водоемы и смоется в океан, а до этого момента живым существам придется вдыхать меловую пыль, пусть и в небольших количествах. К каким последствиям это приведет – пока не очень понятно.

Но самое главное даже не это. Если эксперимент окажется удачным и Землю действительно начнут охлаждать с помощью завесы из карбоната кальция, есть опасность, что это остановит процесс декарбонизации и снижения выбросов парниковых газов: зачем бороться за экологичность производств, если можно просто засыпать небо мелом? При таком подходе человечество рискует навсегда остаться в грязной атмосфере под непроницаемым атмосферным колпаком. Очень надеемся, что до этого не дойдет. Хотя…