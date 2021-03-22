Лунный ковчег: зачем ученые собираются архивировать все виды земной жизни

На международной аэрокосмической конференции IEEE ученые из Университета Аризоны предложили проект "Лунного ковчега" – хранилища генетического материала всех видов живых существ Земли. Ковчег предлагают построить внутри лавовых трубок – гигантских пещер, образовавшихся миллиарды лет назад, когда расплавленная магма пробивала себе путь сквозь лунный грунт. Для чего ученым понадобился лунный ковчег и сколько времени займет его создание – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Согласно проекту, здесь будут храниться семена, половые клетки и споры всех 6,7 миллиона видов растений, животных и грибов Земли. Чтобы отправить все это на Луну, потребуется не менее 250 запусков ракет. И речь тут идет только о генетическом материале – для постройки самого хранилища потребуются дополнительные запуски, которых может оказаться намного больше.

Задача ковчега – сохранить земное биоразнообразие на случай, "если что-нибудь пойдет не так". В качестве главных опасных сценариев рассматриваются извержение супервулкана, глобальная ядерная война, столкновение с астероидом, эпидемия, критическое изменения климата, глобальная солнечная буря и глобальная засуха.

К несчастью, печальный опыт у нашей планеты уже есть: после падения астероида, примерно 66 миллионов лет назад, Земля потеряла три четверти всей жизни, включая главенствующий вид – динозавров. Ученые говорят, что проект "Лунного ковчега" чем-то напоминает резервное копирование фотографий на отдельный жесткий диск – если основная система потерпит крах, у человечества будет возможность "нажать кнопку перезагрузки".



Вообще сама идея генетической резервной копии не нова: на норвежском острове Шпицберген уже существует подземное хранилище всех сельскохозяйственных культур – на 120-метровой глубине, под слоем вечной мерзлоты хранятся миллионы семян на случай климатической катастрофы.

Лунный проект намного шире: здесь планируется заархивировать вообще все виды земной жизни. Да и сохранность здесь должна быть выше: норвежский банк семян не может противостоять затоплению водами мирового океана или удару большого астероида. Выбор именно Луны (а не, например, Марса) обусловлен тем, что до нее всего 4 дня пути, а лавовые трубки обеспечат отличную защиту от микрометеоритов и радиации, повреждающей ДНК. Кроме того, размеры этих туннелей позволяют развернуться: в некоторых Лунных пещерах можно укрыть целый город. Именно по этим причинам лавовые трубки выбраны и для будущих поселений землян.



Фото: researchgate.net/Аlvaro Diaz-Flores/Claire Pedersen/Yinan Xu/Jekan Thangavelautham



Согласно расчетам, для успешной "разархивации" потребуется не менее 50 образцов каждого вида. Но на случай непредвиденных ситуаций ученые предлагают увеличить эту цифру в 10 раз. Для того чтобы семена долгое время сохраняли всхожесть, а половые клетки оставались способными к оплодотворению, их придется хранить при температуре около -200 °C. Даже на Луне для этого придется строить криокамеры: температура лунных пород на глубине больше 1 метра не опускается ниже -35°C.



Конечно, многие отнеслись "Лунному ковчегу" скептически – в первую очередь потому, что у человечества сегодня нет технологий, позволяющих осуществить столь масштабный проект. Однако авторы считают, что в ближайшие 30 лет нужные технологии появятся, поскольку все они находятся в стадии активной разработки. Мало того, по мнению ученых, если на Земле что-нибудь и в самом деле пойдет не так (ускорится глобальное потепление или на подлете обнаружится гигантский метеорит), то люди смогут построить лунное хранилище жизни всего за 10–15 лет.

В целом научное сообщество считает, что "Лунный ковчег" действительно можно и даже необходимо построить. Но при этом выражает надежду на то, что у человечества в ближайшем будущем не найдется веских причин его использовать. Хотя…

