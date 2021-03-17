Замедление Гольфстрима побило рекорд за тысячу лет. Как это отразится на климате?

Потсдамский институт исследований воздействия на климат опубликовал научную статью, из которой следует, что Гольфстрим за последние десятилетия замедлился, побив тысячелетний отрицательный рекорд. Скорость этого теплого атлантического течения не была настолько низкой как минимум десять веков. Как эти изменения отразятся на климате, разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Из школьных уроков географии мы помним, что Гольфстрим несет с экватора на север огромные массы теплой воды: его скорость достигает 35 километров в час, ширина – до 90 километров, температура на поверхности – 26 градусов тепла. 20 миллионов кубометров нагретой воды в секунду – такова производительность этого планетарного нагревателя.

Понятно, что такой теплоперенос не может не оказывать влияния на климат планеты. Именно Гольфстрим обогревает европейские страны, прилегающие к Атлантическому океану: климат там мягкий, поскольку огромные массы воздуха, нагретые течением, смягчают зиму и продлевают лето. Без такой тепловой поддержки среднегодовые температуры в Норвегии были бы ниже градусов на 20, а в суровом Мурманске (которому тоже достается тепло Гольфстрима) было бы холоднее на целых 12 градусов.

Поскольку никто не измерял скорость Гольфстрима во времена Христа, Магеллана или Вильгельма I Завоевателя, ученые из Ирландии, Великобритании и Германии собрали так называемые прокси-данные: сведения об океанических отложениях, в которых были проанализированы такие неочевидные, на первый взгляд, параметры, как форма и размеры песчинок, из которых они сложены. Песок переносится водой, песчинки бесчисленное множество раз ударяются друг о друга, и чем выше скорость потока, тем мельче будет каждая из них. Кроме того, изучались кольца деревьев, ледяные керны, кораллы, а также исторические данные вроде хроник и судовых журналов.

На основе полученных данных исследователи составили график средней скорость Гольфстрима и установили, что сейчас он движется на 15% медленнее, чем всю последнюю тысячу лет, причем это замедление произошло скачкообразно – в последние полвека. Поскольку никакие существенные геологические факторы в эти десятилетия не изменялись, ученые сделали вывод, что во всем виновата деятельность человека.



Вероятнее всего, это реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами: усиливающиеся осадки и тающие ледники добавляют в океан много пресной воды, от этого нарушается механизм переноса тепла. Именно в этом причина парадокса: из-за глобального потепления Европу может ждать новый ледниковый период.



К исследованиям подключились климатологи, которые подсчитали, что если глобальное потепление не снизит темпы, то к 2100 году Гольфстрим ослабнет еще на 45%. Правда, выстроить окончательную климатическую модель ученые пока не могут, поскольку в ней слишком много неучтенных факторов. И вообще глобальное прогнозирование погоды – дело очень сложное: человечество не в состоянии даже более или менее достоверно предсказать послезавтрашний дождик. Ясно одно: без постоянного поступления теплой экваториальной воды в Северном полушарии будет намного холоднее, чем сейчас.

Конечно, существуют и другие мнения. Некоторые ученые напоминают, что в Тихом океане нет такой мощной системы переноса тепла, как Гольфстрим (есть другие, но не такие сильные). Да, в странах Северного полушария, омываемых этим океаном, нет мягкого климата, но и ледникового периода там тоже не наблюдается.

Мы не знаем, что будет, если Гольфстрим исчезнет (и исчезнет ли он вообще). Не знаем, виновато ли в его замедлении глобальное потепление. Не знаем, виновата ли в глобальном потеплении деятельность человека. Все, что мы сегодня можем сделать, – это постараться снизить наше влияние на экосистему планеты. Даже если это никак не повлияет на Гольфстрим, нам все равно будет чуть комфортнее жить на Земле. Хотя…

