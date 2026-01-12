Форма поиска по сайту

Суд начнет рассматривать дело стендап-комика Останина 12 января

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 12 января, начнет рассматривать уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Первое заседание запланировано на 14:30 по московскому времени.

Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Комика обвинили в "публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих" и "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства".

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника СВО, сделанные со сцены. Позже артист принес извинения, подчеркнув, что не имел намерения кого-либо оскорблять.

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. В обосновании было указано, что обширные связи фигуранта в творческой среде могут оказать давление на потенциальных свидетелей.

Вскоре московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина.

