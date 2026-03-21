Лавров раскритиковал подход "рубить с плеча" в переговорах на Ближнем Востоке

Подход "рубить с плеча" в переговорах на Ближнем Востоке никогда не принесет результата. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Вспомнить все".

"Я тут предложил – давайте соглашайтесь, пока не поздно" – никогда не сработает", – сказал глава дипведомства.

Министр также подчеркнул, что действия США и Израиля будут иметь тяжелые и долгосрочные последствия. По его оценке, они уже сейчас несут серьезные риски для стабильности на Ближнем Востоке.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля . В ответ исламская республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявляла, что комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе подвергся атаке, предположительно со стороны Израиля и США. По сообщениям ОАЭИ, утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.