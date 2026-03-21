21 марта, 16:00

Политика

Лавров раскритиковал подход "рубить с плеча" в переговорах на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Подход "рубить с плеча" в переговорах на Ближнем Востоке никогда не принесет результата. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Вспомнить все".

"Я тут предложил – давайте соглашайтесь, пока не поздно" – никогда не сработает", – сказал глава дипведомства.

Министр также подчеркнул, что действия США и Израиля будут иметь тяжелые и долгосрочные последствия. По его оценке, они уже сейчас несут серьезные риски для стабильности на Ближнем Востоке.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля . В ответ исламская республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявляла, что комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе подвергся атаке, предположительно со стороны Израиля и США. По сообщениям ОАЭИ, утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

