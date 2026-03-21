Число пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ выросло до 160

В результате иранских ударов по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не менее 160 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Уточняется, что среди раненых граждане почти 30 государств, россиян среди них нет.

Кроме того, за последние сутки, с 20 на 21 марта системы ПВО ОАЭ перехватили 3 баллистические ракеты и 8 беспилотников, запущенных с иранской территории.

Всего, по данным оборонного ведомства, с начала конфликта перехвачены сотни ракет и более тысячи дронов. В результате атак погибли 8 человек, включая 2 военных.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля . В ответ исламская республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Также организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее сообщала об атаке по комплексу обогащения урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе со стороны Израиля и США. Радиоактивных утечек зафиксировано не было.