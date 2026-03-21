Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в иранском Натанзе

Фото: ТАСС/Zuma

В субботу, 21 марта комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе подвергся атаке со стороны Израиля и США. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В ведомстве уточнили, что радиоактивных утечек зафиксировано не было, угрозы для населения прилегающих районов нет. В ОАЭИ отметили, что подобные действия противоречат международным нормам ядерной безопасности.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Также сообщалось, что Иран нанес очередной удар по центральной части Израиля. По данным местных СМИ, обломки сбитого БПЛА повредили здание детского сада. В результате инцидента дети и сотрудники учреждения не пострадали.