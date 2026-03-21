21 марта, 12:37

Политика

Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в иранском Натанзе

Фото: ТАСС/Zuma

В субботу, 21 марта комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе подвергся атаке со стороны Израиля и США. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В ведомстве уточнили, что радиоактивных утечек зафиксировано не было, угрозы для населения прилегающих районов нет. В ОАЭИ отметили, что подобные действия противоречат международным нормам ядерной безопасности.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Также сообщалось, что Иран нанес очередной удар по центральной части Израиля. По данным местных СМИ, обломки сбитого БПЛА повредили здание детского сада. В результате инцидента дети и сотрудники учреждения не пострадали.

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

