ЦАХАЛ заявил об иранском ударе по центральной части Израиля

В центральных районах Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды, объявлена воздушная тревога после нового ракетного обстрела, запущенного с территории Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Для отражения удара задействованы системы ПВО. По данным гостелерадиокомпании Kan, осколки одной из ракет повредили здание детского сада в Ришон ле-Ционе. Пострадавших среди детей и персонала нет.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате одного из ударов по республике погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.