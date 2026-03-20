Президент Ирана заявил, что агрессия США разрушит мировые правовые нормы

Американская агрессия против Ирана и убийство бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи разрушит глобальные правовые нормы. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

"Природа сионистского режима – это государственный терроризм. Однако агрессия США против Ирана и убийство погибшего лидера создают новый прецедент в международных спорах, который разрушит мировые правовые нормы. Если мир не выстоит, его пламя сожжет многих", – написал Пезешкиан в соцсети X.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла в конце февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские военные объекты в регионе.

В ходе этих событий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на текущей неделе. Он отметил, что хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Трамп добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.