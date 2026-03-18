Власти Ирана подтвердили гибель секретаря совета нацбезопасности Лариджани

Иранские власти подтвердили информацию о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара США и Израиля. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале политика.

"Али Лариджани принял мученическую смерть", – говорится в сообщении.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани. Он также выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Во вторник, 17 марта, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит во время израильской атаки в Тегеране. Однако позже офис Лариджани опроверг смерть политика, опубликовав письмо в его соцсетях.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В ходе этих событий также погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.