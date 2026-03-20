02:34

Макрон выразил надежду на перемирие на Ближнем Востоке в ближайшие дни

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что в ближайшие дни стороны конфликта на Ближнем Востоке придут к перемирию на фоне религиозных праздников. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Евросовета.

"В то время как регион вступает в период религиозных праздников, таких как Ид и Навруз, я выражаю надежду, что оружие умолкнет, чтобы дать шанс согласованному и устойчивому решению, и что перемирие сможет быть принято сторонами в ближайшие дни", – подчеркнул Макрон, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что Франция с партнерами готова взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация в регионе станет спокойнее. Макрон планирует обсудить данную инициативу с постоянными членами Совбеза ООН.

По итогам заседания Евросовета лидеры стран Евросоюза призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. В Европе также осудили удары Ирана по странам региона, однако никак не прокомментировали атаки США и Израиля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на этой неделе. По его словам, он хочет войн "меньше, чем кто-либо другой".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

