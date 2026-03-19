19 марта, 17:54

Израиль атаковал корабли ВМС Ирана в Каспийском море впервые с 28 февраля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала корабли иранских ВМС в Каспийском море. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Военно-воздушные силы Израиля впервые с начала (28 февраля. – Прим. ред.) операции "Рык льва" атаковали ряд ключевых объектов иранской военно-морской инфраструктуры в Каспийском море", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее Израиль атаковал иранское газовое месторождение "Южный Парс". По информации СМИ, американский лидер Дональд Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Тегеран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Атака произошла на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который обострился после ударов США и Израиля по Ирану. На это Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

