19 марта, 21:07

Транспорт

Росавиация продлила запрет на полеты в воздушном пространстве Израиля и Ирана

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских самолетов и предписала продолжать отказываться от полетов в воздушном пространстве Израиля и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, российские перевозчики не смогут использовать воздушное пространство указанных стран до 23:59 27 марта.

При совершении полетов в страны Персидского залива российским авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство других государств. Также им необходимо соблюдать меры безопасности и следить за рекомендациями авиационных властей.

Данные меры были приняты в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Страны нанесли первые удары по республике 28 февраля. В ответ исламское государство атаковало израильскую территорию и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

