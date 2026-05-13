13 мая, 13:15

NYT: Анджелина Джоли продаст недвижимость в США на фоне слухов об эмиграции

Фото: ТАСС/ANSA/ЕРА/FABIO FRUSTACI

Американская актриса Анджелина Джоли выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, сообщает издание New York Times (NYT).

Это произошло на фоне слухов о том, что актриса может покинуть США из-за недовольства нынешней политикой властей. Еще в 2025 году Джоли заявляла, что любит свою страну, но "не узнает ее". Она всегда жила за границей, так как ее семья интернациональная.

Журналисты утверждают, что стоимость недвижимости составляет 29,85 миллиона долларов. Актриса может уехать из США, когда ее младшим детям исполнится 18 лет, то есть в июле текущего года.

Ранее в США выставили на продажу особняк, известный по фильму "Лицо со шрамом". Его начальная стоимость составила 237 миллионов долларов. По словам владельца недвижимости Джона Девани, он купил объект за 30 миллионов долларов в 2003 году. В сделку вошли сам особняк с вертолетной площадкой и прилегающие земельные участки.

