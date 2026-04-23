WSJ: особняк из фильма "Лицо со шрамом" выставлен на продажу за 237 млн долларов

Фото: кадр из фильма "Лицо со шрамом"; режиссер – Брайан Де Пальма; производство – Universal Pictures

Известный по фильму "Лицо со шрамом" особняк в США выставлен на продажу за 237 миллионов долларов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Wall Street Journal, который приводит слова владельца недвижимости Джона Девани.

По данным издания, Девани приобрел объект в 2003 году. В сделку за 30 миллионов долларов вошли сам особняк с вертолетной площадкой и прилегающие земельные участки. Общая площадь территории превышает 9,6 тысячи квадратных метров.

Широкую известность здание получило благодаря криминальному боевику 1983 года, где оно предстало как резиденция наркобарона Фрэнка Лопеса. Характерные детали интерьера, запечатленные в фильме, сохранились до наших дней.

Особняк построил в 1981 году американский пилот Роберто Стридингер. Спустя время правительство штата конфисковало недвижимость – владельца осудили за контрабанду наркотиков.

