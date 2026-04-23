23 апреля, 16:23

WSJ: особняк из фильма "Лицо со шрамом" выставлен на продажу за 237 млн долларов

Особняк из фильма "Лицо со шрамом" выставлен на продажу в США за 237 млн долларов

Фото: кадр из фильма "Лицо со шрамом"; режиссер – Брайан Де Пальма; производство – Universal Pictures

Известный по фильму "Лицо со шрамом" особняк в США выставлен на продажу за 237 миллионов долларов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Wall Street Journal, который приводит слова владельца недвижимости Джона Девани.

По данным издания, Девани приобрел объект в 2003 году. В сделку за 30 миллионов долларов вошли сам особняк с вертолетной площадкой и прилегающие земельные участки. Общая площадь территории превышает 9,6 тысячи квадратных метров.

Широкую известность здание получило благодаря криминальному боевику 1983 года, где оно предстало как резиденция наркобарона Фрэнка Лопеса. Характерные детали интерьера, запечатленные в фильме, сохранились до наших дней.

Особняк построил в 1981 году американский пилот Роберто Стридингер. Спустя время правительство штата конфисковало недвижимость – владельца осудили за контрабанду наркотиков.

Ранее сообщалось, что фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни продадут на аукционе в Париже в мае. Речь идет о части винтовой лестницы, которая позволяла посетителям подниматься на вершину башни со второго уровня. Предварительная стоимость предстоящего лота оценивается в 146–176 тысяч долларов.

Читайте также


Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

