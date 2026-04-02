Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 17:59

В мире
Главная / Новости /

Financial Times: особняк в Лондоне продан за рекордные 360 млн долларов

Особняк в Лондоне продали за рекордные 360 млн долларов

Фото: Getty Images/Corbis/Angelo Hornak

Британский девелопер и казначей правопопулистской партии Reform UK Ник Кэнди продал свой особняк в лондонском районе Челси за рекордную сумму в 275 миллионов фунтов стерлингов (360 миллионов долларов. – Прим. ред.). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Личность покупателя не раскрывается. Особняк под названием Провиденс-хаус, который включен в список архитектурных зданий, представляющих особый интерес, расположен на территории Королевского госпиталя в Челси. Ранее на этом участке находился дом первого премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола (1676–1745). На территории усадьбы имеются пруд и бассейн.

В 2012 году дом был приобретен девелопером Кристианом Кэнди – братом Ника Кэнди – примерно за 75 миллионов фунтов. Спустя 2 года особняк перешел в собственность Ника Кэнди. В прошлом году бизнесмен развелся со своей супругой, австралийской актрисой Холли Вэлэнс.

До этого самым дорогим проданным домом в Лондоне считался особняк в районе Найтсбридж с видом на Гайд-парк, который в 2020 году приобрел председатель совета директоров китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь за 210 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее бутылка французского вина винодельни Domaine de la Romanee-Conti урожая 1945 года ушла с торгов за рекордные 815,5 тысячи долларов. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда бутылку напитка продали за 558 тысяч долларов.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика