Financial Times: особняк в Лондоне продан за рекордные 360 млн долларов

Британский девелопер и казначей правопопулистской партии Reform UK Ник Кэнди продал свой особняк в лондонском районе Челси за рекордную сумму в 275 миллионов фунтов стерлингов (360 миллионов долларов. – Прим. ред.). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Личность покупателя не раскрывается. Особняк под названием Провиденс-хаус, который включен в список архитектурных зданий, представляющих особый интерес, расположен на территории Королевского госпиталя в Челси. Ранее на этом участке находился дом первого премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола (1676–1745). На территории усадьбы имеются пруд и бассейн.

В 2012 году дом был приобретен девелопером Кристианом Кэнди – братом Ника Кэнди – примерно за 75 миллионов фунтов. Спустя 2 года особняк перешел в собственность Ника Кэнди. В прошлом году бизнесмен развелся со своей супругой, австралийской актрисой Холли Вэлэнс.

До этого самым дорогим проданным домом в Лондоне считался особняк в районе Найтсбридж с видом на Гайд-парк, который в 2020 году приобрел председатель совета директоров китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь за 210 миллионов фунтов стерлингов.

