13 марта, 15:23

Культура

Гитару лидера Pink Floyd Гилмора продали на аукционе за 14,5 млн долларов

Фото: www.nytimes.com

Гитару Fender Stratocaster лидера Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 14,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Tagesschau.

Это новый мировой рекорд музыкального аукциона. Ранее за электрогитару не платили столь высокую сумму.

Журналисты отмечают, что этот инструмент считается одним из самых знаковых в истории рок-музыки. Именно с помощью этой гитары Гилмор сформировал характерное звучание группы.

Кроме того, изготовленная вручную гитаристом Grateful Dead Джерри Гарсией электрогитара ушла с молотка за 11,5 миллиона долларов. Гитара Курта Кобейна из группы Nirvana заняла третье место (7 миллионов долларов).

Ранее на аукционе в США продали уникальную коллекционную карточку Pokemon за рекордные 16,5 миллиона долларов. Покупателем стал Энтони Скарамуччи – сын бывшего пресс-секретаря Белого дома. Цена стала рекордной не только для Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

