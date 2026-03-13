Гитару лидера Pink Floyd Гилмора продали на аукционе за 14,5 млн долларов

Гитару Fender Stratocaster лидера Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 14,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Tagesschau.

Это новый мировой рекорд музыкального аукциона. Ранее за электрогитару не платили столь высокую сумму.

Журналисты отмечают, что этот инструмент считается одним из самых знаковых в истории рок-музыки. Именно с помощью этой гитары Гилмор сформировал характерное звучание группы.

Кроме того, изготовленная вручную гитаристом Grateful Dead Джерри Гарсией электрогитара ушла с молотка за 11,5 миллиона долларов. Гитара Курта Кобейна из группы Nirvana заняла третье место (7 миллионов долларов).

Ранее на аукционе в США продали уникальную коллекционную карточку Pokemon за рекордные 16,5 миллиона долларов. Покупателем стал Энтони Скарамуччи – сын бывшего пресс-секретаря Белого дома. Цена стала рекордной не только для Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.