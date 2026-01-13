В Японии продали самую дорогую рыбу в мире за 253 миллиона рублей

Фото: theguardian.com

В Японии самую дорогую рыбу в мире купили за 253 миллиона рублей, сообщил Guardian.

Ресторатор Киеси Кимура, также известный как "король тунца", купил рыбу во время новогоднего рыбного аукциона в Токио. Тунец был выловлен у северного побережья Японии, стоимость лота составила 510,3 миллиона иен. Вес рыбы – 243 килограмма.

Цена за рыбу, которая продается на новогоднем аукционе, не достигала такого уровня с 1999 года, а до недавнего времени самым дорогим тунцом считался 278-килограммовый экземпляр, который был продан в 2019 году.

Кимура признался, что надеялся купить рыбу дешевле, однако "не успел моргнуть", как цены взлетели. После покупки тунца разделают и превратят в суши, которые будут продаваться в ресторанах покупателя. Цена одного ролла составит 500 иен, то есть около 250 рублей.

Ранее в Великобритании продали с аукциона атлантического тунца весом 210 килограммов. Он стал самым крупным из тех, что ловили в Британии в течение года. В итоге улов был продан с аукциона за 2 тысячи фунтов стерлингов, то есть почти за 210 тысяч рублей.

