Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 12:05

В мире

В Японии продали самую дорогую рыбу в мире за 253 миллиона рублей

Фото: theguardian.com

В Японии самую дорогую рыбу в мире купили за 253 миллиона рублей, сообщил Guardian.

Ресторатор Киеси Кимура, также известный как "король тунца", купил рыбу во время новогоднего рыбного аукциона в Токио. Тунец был выловлен у северного побережья Японии, стоимость лота составила 510,3 миллиона иен. Вес рыбы – 243 килограмма.

Цена за рыбу, которая продается на новогоднем аукционе, не достигала такого уровня с 1999 года, а до недавнего времени самым дорогим тунцом считался 278-килограммовый экземпляр, который был продан в 2019 году.

Кимура признался, что надеялся купить рыбу дешевле, однако "не успел моргнуть", как цены взлетели. После покупки тунца разделают и превратят в суши, которые будут продаваться в ресторанах покупателя. Цена одного ролла составит 500 иен, то есть около 250 рублей.

Ранее в Великобритании продали с аукциона атлантического тунца весом 210 килограммов. Он стал самым крупным из тех, что ловили в Британии в течение года. В итоге улов был продан с аукциона за 2 тысячи фунтов стерлингов, то есть почти за 210 тысяч рублей.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика