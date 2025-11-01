210-килограммовый тунец продан с аукциона в Великобритании

Фото: brixhamfishmarket.co.uk

В Великобритании продали с аукциона атлантического тунца весом 210 килограммов, сообщает сайт Radio Exe.

Рыбаки поймали огромную рыбу у берега британского графства Девон на обычную удочку с леской. Сама ловля велась с борта судна Pecheo Grande из Плимута.

По данным журналистов, этот тунец стал самым крупным из тех, что ловили в Британии в течение года. В итоге улов был продан с аукциона за 2 тысячи фунтов стерлингов, то есть почти за 210 тысяч рублей.

В природоохранной организации Devon Wildlife Trust связали появление такой большой рыбы с ужесточением контроля за промыслом и квотами начала 2000-х годов. Также специалисты фиксировали рост численности скумбрии и сельди, что привело к возвращению тунца в регион.

Ранее мужчина в американском штате Айова поймал сома весом 47,6 килограмма, побив 20-летний рекорд по размеру рыбы. Ее длина составила 152,4 сантиметра. Вылов сома занял 35 минут. Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году, тогда рыбаку удалось поймать 45-килограммового сома.

