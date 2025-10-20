В США мужчина поймал окуня-вредителя и установил рыболовный рекорд

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tnwildliferesourcesagency

Житель американского штата Теннеси Калеб Болл установил новый рекорд в ловле рыбы, вытащив из воды алабамского окуня весом 3,26 килограмма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Outdoor Life.

Достижение американского рыбака зафиксировало местное управление охраны дикой природы 10 октября. При этом чиновники указали, что данный вид рыбы является вредным для региона.

Уточняется, что алабамский окунь был незаконно завезен в водоемы штата и стал нарушать экосистему. Он успешно конкурирует с местными рыбами за пищу и скрещивается с малоротым окунем, ставя под угрозу сохранение его популяции.

