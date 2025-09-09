В Тихом океане обнаружили новые виды глубоководных рыб-улиток

Фото: mbari.org

Ученые из Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI) обнаружили в Тихом океане три новых вида глубоководных улиткоротых рыб. Об этом стало известно из статьи в журнале Ichthyology&Herpetology, сообщает "Газета.ру".

Как отметил ведущий исследователь экспедиции, старший научный сотрудник института Стивен Хэддок, работа MBARI прошла в сотрудничестве с американским колледжем SUNY Geneseo. По его словам, изучение биоразнообразия глубин представляет важность для понимания изменений в океане.

Ученые описали виды бугристой, стройной и темной улиткоротых рыб (Careproctus colliculi, Careproctus yanceyi, Paraliparis em). Всех удалось собрать при помощи аппаратов Doc Ricketts и глубоководного батискафа Alvin.

"Наше открытие – напоминание о том, как мало мы еще знаем о жизни на Земле, и о силе научного любопытства", – добавила руководитель исследования, доцент SUNY Geneseo Маккензи Геррингер.

Розовая бугристая улиткоротая рыба отличается рельефной кожей, большими глазами и широкими плавниками с длинными лучами, в то время как темная выделяется полностью черным окрасом. Стройная рыба тем временем имеет вытянутое тело без присоски и угловой челюстной аппарат.

На данный момент бугристая улиткоротая известна только по одному экземпляру. При этом анализ архивных записей MBARI предполагает, что этот вид мог встречаться и ранее, но его ошибочно принимали за близких родственников.

