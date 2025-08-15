The Guardian: птицы в Австралии могут менять пол

Фото: 123RF/oskanov

Австралийские ученые заметили у диких птиц несоответствие генетического и биологического пола, что может указывать на явление "смены пола". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованное в журнале Biology Letters исследование.

Открытие впервые зафиксировало подобное явление сразу у нескольких видов птиц, хотя раньше это считалось невозможным. В большинстве случаев генетические самки имели мужские половые органы.

Например, у одной кукабарры, которая генетически являлась самцом, выявили растянутый яйцевод, который указывает на недавнюю кладку. Также у двух самок хохлатых голубей заметили как яичники, так и яички. У этих птиц зафиксирован наибольший процент несоответствия (6,3%), наименьший (3%) – у австралийских сорок.

Ученые выразили опасение, что смена пола может быть связана с воздействием химических веществ, нарушающих гормональный баланс животных. Соединения, известные как эндокринные деструкторы, уже ранее связывали с изменением пола у моллюсков, рыб, амфибий и рептилий.

Доктор Клэнси Холл из университета Саншайн-Кост уточнила, что такое явление у пернатых может повлиять на соотношение полов в популяции, снизить репродуктивный успех и поставить под угрозу выживание определенных видов.

В свою очередь, профессор Кейт Бьюкенен из университета Дикина заявила, что "маскулинизация" самок, вероятно, вызвана антропогенными химическими веществами, попадающими в пищевые цепочки.

Недавно исследователи из Австралии сообщили об обнаружении нового вида древнего кита, обитавшего примерно 25 миллионов лет назад. Окаменелости принадлежат к ископаемому роду маммалодонтий и были классифицированы как Janjucetus dullardi. Эти животные достигали в длину более двух метров.