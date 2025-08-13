Австралийские ученые открыли вид древнего кита, который жил 25 млн лет назад

Фото: museumsvictoria.com.au/Ruairidh Duncan

Австралийские ученые из Museums Victoria открыли вид древнего кита, который существовал примерно 25 миллионов лет назад, передает ABC News.

Особи относились к вымершему семейству китов маммалодонтидам и получили название Janjucetus dullardi. Они были крупными млекопитающими с большими глазами и острыми зубами. Длина их тела достигала более двух метров.

Ученые утверждают, что этот вид был опасным хищником. Свое название киты получили в честь местного жителя Росса Дулларда, который обнаружил останки на пляже Ян-Джук во время прогулки и впоследствии передал их музею Museums Victoria.

"Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии, как и кенгуру", – рассказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в научно-исследовательском институте Эрик Фитцджеральд.

По мнению ученых, изучение останков древних китов позволит установить, как они приспосабливались к более теплым водам океана в древний период. Это поможет спрогнозировать, как современные морские экосистемы будут реагировать на изменение климата в будущем.

