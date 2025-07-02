AFP: ученые нашли тысячи яиц динозавров у горы в Провансе

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Во Франции обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров, здесь находится до одного яйца на каждый квадратный метр, сообщили в Agence France-Presse.

Район возле горы Сенк-Виктуар в Провансе получил неофициальное название "Яйца Прованса". Уникальность этого места в том, что яйца там встречаются чаще, чем где-либо в мире, а условия в меловом периоде позволили им хорошо сохраниться, поскольку затопленные равнины и илисто-глинистые почвы привели к окаменению.

Палеонтолог из природного заповедника Сент-Виктуар Тьерри Тортоса рассказал, что они "буквально ходят" по яичной скорлупе. Однако не смотря на то, что яйца находят ежегодно, большинство из них оказываются пустыми, так как оно либо не было оплодотворено, либо детеныш вылупился.

"Святым Граалем" для ученых является эмбрион, так как с его помощью можно определить вид динозавров.

За последние годы лучшими находками ученых стали кости конечностей, таких как бедренная и большеберцовая, которые, скорее всего, принадлежали травоядным динозаврам вроде рабдодонов или титанозавров.

При этом заповедник с 1994 года закрыт для посещения, чтобы защитить место от мародеров. Власти рассматривают возможность развития "палеонтологического туризма".

По словам Тортоса, в других странах могли бы создать целый музей ради одного зуба динозавра.

"Франция – единственная страна, которая не умеет использовать своих динозавров для привлечения туристов", – подчеркнул палеонтолог.

Ранее ученые открыли неизвестный ранее вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который жил 86 миллионов лет назад. Находка была сделана еще в 1970-х годах в монгольской пустыне Гоби и классифицирована как принадлежащая к плотоядному алектозавру.

Только в 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на окаменелости во время экспедиции и начал их повторное изучение. В результате исследователи выяснили, что останки принадлежат новому виду тираннозавридов.