The Guardian: в Альпах найдены следы доисторической экосистемы возрастом 280 млн лет

Фото: depositphotos/krugloff

Путешественники обнаружили в северных итальянских Альпах следы доисторической экосистемы, куда входят сохранившиеся следы рептилий и амфибий, которые были найдены после таяния снега и льда, вызванного климатическим кризисом. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой The Guardian.

Клаудия Стеффенсен и ее супруг гуляли по каменистой тропе в парке Вальтеллина-Ороби в долине Амбрия, когда женщина случайно наступила на необычный светло-серый камень.

"Я поставила ногу на камень, который показался мне странным, поскольку больше походил на цементную плиту. Затем я обратила внимание на эти странные круглые рисунки с волнистыми линиями. Я пригляделась повнимательнее и поняла, что это следы ног", – рассказала Стеффенсен.

По словам путешественницы, она отправила снимок камня своему другу-фотографу Элио Делла Феррере, который в свою очередь отправил фотографию палеонтологу из музея естественной истории в Милане Кристиано Даль Сассо. Последнего заинтересовал снимок необычного камня и он решил проконсультировался с другими экспертами.

В результате выяснилось, что найденные следы принадлежат доисторической рептилии. Как утверждают ученые, находка относится к пермскому периоду, возраст которого составляет 280 миллионов лет, то есть непосредственно предшествует появлению динозавров.

Позже специалисты обнаружили сотни других окаменелых следов рептилий, амфибий и насекомых, принадлежащих как минимум пяти различным видам животных.

"Динозавров тогда еще не существовало, но авторы самых крупных отпечатков ног, должно быть, были значительного размера – до 2–3 метров в длину", – заметил Даль Сассо.

В свою очередь, специалист по окаменелостям из музея естественной истории в Берлине Лоренцо Маркетти отметил сохранность следов. По его словам, она позволила выявить "впечатляющие детали" вроде "отпечатков ногтей и кожи на брюхе некоторых животных".

В экосистеме ученым удалось также найти окаменевшие фрагменты растений, семена и даже отпечатки дождевых капель.

"Исключительной особенностью была высота над уровнем моря – эти реликвии были найдены на очень больших высотах и очень хорошо сохранились. Эта местность подвергалась оползням, поэтому здесь также были обнаружены обломки горных пород, которые позволили обнаружить эти окаменелости. Это очень важное палеонтологическое открытие", – рассказал президент природного парка Вальтеллина-Ороби Дориано Кодега.

Отмечается, что некоторые из находок уже доставлены и выставлены в музее естественной истории в Милане.

Ранее ученые нашли следы лечебных трав возрастом 15 тысяч лет в пещере Марокко. Она считается древнейшим местом захоронений в Северной Африке.

По информации исследователей, в пещере обнаружили хвойник (эфедру). Растение находилось в части пещеры для захоронений и погребальных ритуалов. Возраст останков и хвойника оказался одинаков. По мнению ученых, это подтверждает, что растение в пещеру принесли люди.