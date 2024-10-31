The Guardian: ученые обнаружили древнейшую окаменелость головастика в Аргентине

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Ученые обнаружили в Аргентине древнейшую окаменелость гигантского головастика, который обитал на Земле более 160 миллионов лет назад. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

На поверхности песчаниковой плиты исследователи увидели следы, оставленные частями черепа и позвоночника, а также глазами этого представителя земноводных.

Ученые отметили, что ископаемое похоже на современных головастиков и даже имеет следы жаберного аппарата, который у современных особей служит для фильтрации пищи из воды.

"Это не только самый древний из известных головастиков, но и наиболее хорошо сохранившийся экземпляр", – заявила биолог Университета в Буэнос-Айресе Марианы Чуливер.

Между тем американские ученые под слоем минерала пирита обнаружили новый вид животных Lomankus edgecombei, который оказался представителем членистоногих из группы Мегахейр. Окаменелости пролежали под "золотом дураков" 450 миллионов лет.

Как пишут авторы исследования, у животного не было глаз, а передние конечности были приспособлены для рытья морского дна. На них также находились жгутики с органами чувств, которые помогали ориентироваться в окружающей среде и находить пищу.