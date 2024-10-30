Current Biology: ученые США обнаружили древнее животное, лежавшее под "золотом дураков"

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Ученые под слоем минерала пирита обнаружили новый вид животных Lomankus edgecombei, который оказался представителем членистоногих из группы Мегахейр. Окаменелости пролежали под "золотом дураков" 450 миллионов лет. Свое исследование специалисты Йельского университета опубликовали в журнале Current Biology.

Эти существа являются дальними родственниками современных мечехвостов, скорпионов и пауков. Останки приобрели насыщенный золотистый оттенок. Ученые заменили мягкие ткани, благодаря чему они смогли тщательно исследовать животное.

Как пишут авторы исследования, у него не было глаз, а передние конечности были приспособлены для рытья морского дна. На них также находились жгутики с органами чувств, которые помогали ориентироваться в окружающей среде и находить пищу.

Таким образом, исследование позволило установить, что Мегахейры жили дольше, чем предполагалось ранее. Сам Lomankus пережил не только кембрийский период (485–541 миллион лет назад), но и ордовикский период (443–485 миллионов лет назад), отметили ученые.

Ранее ученые национального парка "Русская Арктика" впервые обнаружили микроскопических беспозвоночных животных тихоходок в ходе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Их нашли в пробе почвы, взятой на острове Земля Александры национального парка "Русская Арктика". Эти микроскопические животные размером около 1 миллиметра ранее были известны как "водяные медведи". На данном этапе специалистам предстоит определить их вид.