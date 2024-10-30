The Guardian: ученые из Перта смогли установить личность древней мумии

Фото: theguardian.com

Шотландским исследователям из музея Перта удалось идентифицировать внешность неизвестной мумии, возраст которой составляет 2,5 тысячи лет, передает The Guardian.

"Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции", – отмечается в материале.

С помощью "впечатляющей цифровой реконструкции" ученые также смогли "оживить" лицо мумии, которая, по их мнению, была чернокожей женщиной по имени Такерхеб. Специалистам также удалось установить, что она умерла в возрасте 30 лет и страдала от серьезных проблем с зубами. Кроме того, она была родом из царства Куш – одной из крупнейших империй Древнего мира, куда в том числе входил современный Судан.

При этом отсутствие у нее волос указывает на то, что она могла быть жрицей или принцессой.

"Все жрицы и священники сбривали волосы, потому что бальзамировали трупы. Это делалось в рамках церемоний и из необходимости соблюдать гигиену. Если бы она была принцессой, она, вероятно, тоже обрила бы голову, но могла бы носить церемониальный парик", – рассказал антрополог Крис Ринн, который принимал участие в процессе воссоздания ее внешности.

Ранее ученые обнаружили на телах Таримских мумий из Китая следы древнейшего кефирного сыра, возраст которого 3 600 лет. В том числе были обнаружены молочнокислые бактерии Lactobacillus kefiranofaciens и дрожжеподобные грибки Pichia kudriavzevii, которые могли быть использованы в приготовлении кефира из молока более 3 500 лет назад.

Ученые сравнили древнюю молочнокислую бактерию с современными видами. Оказалось, что она была тесно связана с тибетской группой бактерий, что ставит под сомнение давнее убеждение, что кефир возник на Северном Кавказе.