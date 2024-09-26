Ученые обнаружили кефирный сыр на телах Таримских мумий из Китая

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Ученые обнаружили на телах Таримских мумий из Китая следы древнейшего кефирного сыра, возраст которого 3 600 лет. Исследование опубликовал журнал Сell.

В начале XXI века исследователи обнаружили на головах и шеях нескольких Таримских мумий загадочные белые субстанции. Они предположили, что это могло быть ферментированным молочным продуктом.

Недавно специалисты извлекли ДНК из образцов, полученных около 20 лет назад. Благодаря новым методам анализа они пришли к выводу, что в них присутствуют ДНК коров и коз, а также бактерии и грибки. В том числе были обнаружены молочнокислые бактерии Lactobacillus kefiranofaciens и дрожжеподобные грибки Pichia kudriavzevii, которые могли быть использованы в приготовлении кефира из молока более 3 500 лет назад.

Ученые сравнили древнюю молочнокислую бактерию с современными видами. Оказалось, что она была тесно связана с тибетской группой бактерий, что ставит под сомнение давнее убеждение, что кефир возник на Северном Кавказе.

"Наши наблюдения показывают, что культура кефира поддерживалась в регионе Синьцзян на северо-западе Китая со времен бронзового века", – отметили авторы исследования.

В материале также указано, что бактерии с большей вероятностью стимулировали иммунный ответ в кишечнике человека, однако их способность к ферментации была менее эффективной по сравнению с современными видами. Так, благодаря генетическому обмену бактерии смогли адаптироваться к организму человека в результате многовекового взаимодействия.

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