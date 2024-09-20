Ученые расшифровали звуки, записанные у Марианской впадины 10 лет назад

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Специалисты Национального управления океанографии и атмосферы Соединенных Штатов определили источник загадочных звуков, которые зафиксировали у Марианской впадины 10 лет назад. Об итогах исследования рассказывается в статье Frontiers in Marine Science.

Так, на записях слышны низкий гул и высокий металлический звон. Изначально ученые предположили, что это могли быть крики синих или горбатых китов. Однако теперь выяснилось, что звуки издавали киты Брайда.

Расшифровать запись помогли технологии ИИ. Они обработали свыше 200 тысяч часов аудиоматериала. После этого специалисты сопоставили звуки с маршрутами миграции китов.

Пока до конца не ясно, для чего обитатели океана издают такие звуки. Некоторые исследователи предполагают, что это могут быть контактные сигналы.

Ранее на берегу у рыбацкой деревни в Новой Зеландии обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. Эксперты предположили, что на пляже оказался самец редчайшего лопатозубого кита. Его также называют южноамериканским ремнезубом. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

Для дальнейшего изучения туши ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии.