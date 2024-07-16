Туша редчайшего лопатозубого кита найдена на пляже в Новой Зеландии

Фото: AP Photo/Departmento de Conservación

На берегу у рыбацкой деревни в Новой Зеландии обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. Предположительно, она принадлежит редчайшему виду, пишет Associated Press.

В департаменте охраны природы страны и Национальном музее Те-Папа-Тонгарева заявили, что на пляже оказался самец лопатозубого кита. Их также называют южноамериканскими ремнезубами. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

По данным агентства, если на берегу обнаружили действительно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать. Благодаря этому биологам удастся узнать, чем питается существо и где оно обитает.

"Очень трудно проводить исследования морских млекопитающих, если вы не видите их в море. Это похоже на поиск иголки в стоге сена", – отметила сотрудница департамента охраны природы Ханна Хендрикс.

Отмечается, что для дальнейшего изучения туши ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии. В марте 2024 года король народа маори потребовал дать права китам. В апреле правители коренных племен Тихоокеанского региона подписали договор, по которому киты получили правовой статус.

На пляж в Малайзии в апреле 2024-го выбросило тушу неизвестного существа. Находка представляла собой глобстер. Об этом уведомили силы гражданской обороны штата Саравак. По мнению специалистов, останки принадлежали киту.