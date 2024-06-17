Кита Станислава спасли от рыболовных сетей в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них около побережья села Териберка в Мурманской области. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

В результате двухчасовой "погони" за китом спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот кита, и снять ее.

Радионова поблагодарила за работу спасателей, общественников, ученых, а также компанию "Норникель", которая выделила средства для освобождения кита.

Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили 5 июня в водах Баренцева моря. Из-за рыболовных сетей он не мог полностью открыть пасть, что грозило ему гибелью. Узнав о случившемся, специалисты сразу же приступили к поискам кита и спасательной операции.

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