22 мая, 17:34Регионы
Опухшего лисенка обнаружили в лесу Петербурга
Фото: телеграм-канал "Сирин Центр реабилитации диких животных"
Опухшего лисенка нашли в лесу Санкт-Петербурга. Он мог съесть осу или гадюку, сообщается в телеграм-канале центра реабилитации диких животных "Сирин".
"В большой дикой жизни может случиться всякое... Один вот попробовал несъедобное", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что отек не мешает лисенку дышать, после пары уколов он спадет.
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