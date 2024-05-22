Опухшего лисенка обнаружили в лесу Петербурга

Фото: телеграм-канал "Сирин Центр реабилитации диких животных"

Опухшего лисенка нашли в лесу Санкт-Петербурга. Он мог съесть осу или гадюку, сообщается в телеграм-канале центра реабилитации диких животных "Сирин".

"В большой дикой жизни может случиться всякое... Один вот попробовал несъедобное", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что отек не мешает лисенку дышать, после пары уколов он спадет.

Ранее детеныша ладожской нерпы спасли в Осиновце Ленинградской области. Помимо худобы, детеныш был сильно поражен тюленьими вшами и чувствовал себя плохо.

Ранее стало известно, что московские ветеринары спасли отравившегося шоколадом полуторагодовалого корги Тедди. Ветеринарный врач Ксения Грошева вызвала у собаки медикаментозную рвоту, и токсичный продукт вовремя удалили из желудка. Кроме того, корги понадобились капельницы и прием энтеросорбентов.

