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03 мая, 18:36

Регионы

В Осиновце Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы

Фото: vk.com/sealrescue

Детеныша ладожской нерпы спасли в Осиновце Ленинградской области, передает Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".

"Помимо худобы, детеныш сильно поражен тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Таких нерпят мы обычно называем "булочка с кунжутом", – отмечено в публикации.

Ранее стало известно, что московские ветеринары спасли отравившегося шоколадом полуторагодовалого корги Тедди. Ветеринарный врач Ксения Грошева вызвала у собаки медикаментозную рвоту и токсичный продукт вовремя удалили из желудка. Кроме того, корги понадобились капельницы и прием энтеросорбентов.

Новости регионов: детеныша ладожской нерпы нашли в Санкт-Петербурге

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