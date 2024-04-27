KSL-TV: в США семейная пара случайно отправила кошку в посылке Amazon

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Семейная пара из штата Юта США случайно отправила свою кошку в посылке для возврата товара компании Amazon. Об этом сообщает телеканал KSL-TV.

Хозяйка питомца Кэрри Кларк заметила пропажу животного 10 апреля. В течение недели ее знакомые и родные помогали в поисках кошки по кличке Галена. Они расклеивали объявления и размещали их в соцсетях. 17 апреля американка получила сообщение с микрочипа питомца, позже ей поступил звонок из Калифорнии, которая находится в 1 050 километрах от родного города.

"Сначала я ей не поверила и подумала, что это розыгрыш", – рассказала Кларк.

В результате кошка была найдена сотрудниками Amazon в коробке с пятью парами обуви. Владельцы животного считают, что Галена могла сама туда залезть при упаковке посылки. По словам женщины, ее питомец любит играть с коробками.

После звонка супруги приобрели билет на самолет, чтобы забрать кошку.

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