На Сахалине лошадь-долгожитель отметила 50-летие

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Старейшей лошади-долгожителю по кличке Чайка исполнилось 50 лет. Свой юбилей она отметила на Сахалине, сообщает ASTV.ru.

В конюшне лошадь вычистили и подготовили к празднику. Ей вплели в гриву ленты и цветы. Также для животного сделали торт из каши с яблоками и морковью и подарили фруктовую композицию.

Как отметила глава организации, где проживает Чайка, Татьяна Уланова, в молодости лошадь возила телеги. За свою жизнь у животного сменилось несколько хозяев.

Глава организации нашла первых владельцев лошади. Она выяснила, что в 1979 году Чайку продал "Военторг" (к тому моменту животному было 5 лет). Последние планировали сдать Чайку на мясокомбинат, однако Уланова забрала лошадь и поместила ее в свою конюшню. Женщина стала новым владельцем лошади, когда животному было уже около 40 лет.

Ранее пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер на 32-м году жизни. Пес прожил 31 год и 165 дней. Он скончался 21 октября 2023 года у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где прожил всю жизнь с семьей Кошта.

