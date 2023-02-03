16:18Общество
В Книгу рекордов Гиннесса внесли самого пожилого пса в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
В Книгу рекордов Гиннесса внесли самого старого пса в мире по кличке Боби. Скоро собака будет праздновать 31-й день рождения. Об этом рассказал британский телеканал Sky News.
Боби – представитель сторожевой породы алентежский мастиф, он родился 11 мая 1992 года в Португалии. Возраст собаки подтверждается записями ветеринарной службы и государственной ветеринарной базой данных.
Хозяин Боби Лиунел Кошта рассказал, что, когда пес был совсем маленький, он чуть не погиб. Его вместе с братьями и сестрами закопали заживо, так как у семьи было очень много собак. Самого Боби не нашли в темном сарае, где его потом обнаружили Лиунел с братом, которые тогда были детьми. Мальчики прятали песика от взрослых, пока у него не открылись глаза, после чего, по местному обычаю, избавляться от щенков уже нельзя.
Также хозяин возрастного пса отмечает, что Боби очень дружелюбный и свободолюбивый. Он не знает, что такое цепь и поводок, а также ладит с остальными животными.
В 2018 году пес попал в ветеринарную клинику из-за проблем с дыханием. Сейчас он стал плохо видеть и из-за этого постоянно отдыхает.
Ранее самой взрослой собакой в мире считалась австралийская пастушья по кличке Блюи, которая прожила 29 лет в штате Виктория на юго-западе Австралии. В 1939 году собаку усыпили из-за тяжелой болезни.
Ранее кинологи рассказали, жители каких городов России чаще всего заводят собак. По итогу стало известно, что в Москве больше всего хозяев собак, а также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Новосибирск.
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