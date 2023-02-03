В Книгу рекордов Гиннесса внесли самого пожилого пса в мире

Фото: guinnessworldrecords.com

В Книгу рекордов Гиннесса внесли самого старого пса в мире по кличке Боби. Скоро собака будет праздновать 31-й день рождения. Об этом рассказал британский телеканал Sky News.

Боби – представитель сторожевой породы алентежский мастиф, он родился 11 мая 1992 года в Португалии. Возраст собаки подтверждается записями ветеринарной службы и государственной ветеринарной базой данных.

Хозяин Боби Лиунел Кошта рассказал, что, когда пес был совсем маленький, он чуть не погиб. Его вместе с братьями и сестрами закопали заживо, так как у семьи было очень много собак. Самого Боби не нашли в темном сарае, где его потом обнаружили Лиунел с братом, которые тогда были детьми. Мальчики прятали песика от взрослых, пока у него не открылись глаза, после чего, по местному обычаю, избавляться от щенков уже нельзя.

Также хозяин возрастного пса отмечает, что Боби очень дружелюбный и свободолюбивый. Он не знает, что такое цепь и поводок, а также ладит с остальными животными.

В 2018 году пес попал в ветеринарную клинику из-за проблем с дыханием. Сейчас он стал плохо видеть и из-за этого постоянно отдыхает.

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