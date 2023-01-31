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Транспорт

Кинологи обучат 60 новых собак-проводников в Московском метрополитене в 2023 году

Кинологи обучат 60 новых собак-проводников в Московском метрополитене в 2023 году

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Кинологи обучат 60 новых собак-проводников в столичном метрополитене в 2023 году. Это на 20 собак больше, чем раньше. Первые уроки уже прошли: псы привыкали к звукам механизмов, шуму поездов и большому количеству людей.

Псы смогут сопровождать незрячих людей во время поездок в метро. Работа предстоит непростая: будущий помощник должен не только ориентироваться на платформе, но и проводить через двери вестибюлей к эскалатору или лифту. Еще собак научат вставать с нужной стороны, чтобы не создавать помех другим пассажирам, правильно передвигаться по платформе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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