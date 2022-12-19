Техосмотр в России подорожает с 1 января 2023 года

Фото: ТАСС/DPA/CHRISTOPH SCHMIDT

В России увеличится стоимость процедуры техосмотра с 1 января 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

Приказ по расчету предельных тарифов на техосмотр предусматривает постоянную актуализацию цены. Так, для расчета показателя для следующего года регион должен запрашивать у операторов сведения о расходах. Если сведения предоставляют менее 50% компаний, то чиновники индексируют тариф на уровень инфляции.

При этом цены не должны быть ниже 913 рублей для легковых автомобилей, 321 рубля – для мотоциклов, 1560–1880 рублей – для автобусов и 900–1960 рублей – для грузовиков.

По данным издания, анализ опубликованных документов показал, что стоимость ТО вырастет на 57% для легковушек, большинство регионов подняли цену до 913 рублей.

При этом в Орловской области тариф вырастет в три раза, в Омской – в 2,4 раза, в Оренбургской – в 1,9 раза, в Приморье – на 3,9%, в Мурманской области – на 6%. Отмечается, что самую высокую цену планируют установить в Санкт-Петербурге – на уровне 1 540 рублей.

В ФАС пообещали проанализировать новые тарифы после их окончательного установления.

Ранее сообщалось, что количество станций технического осмотра в России сократилось в два раза за год. С 1 января 2022 года аккредитации лишились 3 465 операторов, из них добровольно оказались заниматься ТО 144 компаний.

При этом 62 станции лишились аккредитации из-за нарушения правил проведения техосмотра.



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