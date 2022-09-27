Количество станций ТО в России сократилось вдвое за год

Фото: Москва 24
В России за год в два раза сократилось количество станций технического осмотра. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление Российского союза автостраховщиков.
"С 1 января 2022 года 3 465 операторов ТО были лишены аккредитации, из них 144 добровольно отказались заниматься ТО, 3 249 не получили подтверждения соответствия требованиям аккредитации", – указали в организации.
Кроме того, в РСА сообщили о 62 станциях, которые лишились аккредитации по причине нарушения правил проведения техосмотра. Еще 10 лишились лицензий в связи с нарушениями правил самой аккредитации.
Представитель одной из закрытых станций Сергей Ременюк заявил, что проблемы в отрасли начались в первую очередь из-за перевода техосмотра в разряд добровольных процедур. Кроме того, выросли цены на оборудование, которое применяется непосредственно на станциях.
С 1 сентября в России изменились правила проведения техосмотра для легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Так, инспекторы не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки машины.
Кроме того, планируется измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину.
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