Программу льготного техосмотра в Москве с 2012 года использовали более 204 тыс горожан

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры оценили число горожан, которые воспользовались программой льготного техосмотра транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице с 2012 года действует программа льготного техосмотра личного транспорта. За все время ей воспользовались более 204 тысяч москвичей", – рассказал глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.
Заммэра Москвы уточнил, что охват пунктами техосмотра растет, они появляются в новых районах ради удобства автомобилистов.
Услуга по льготному техосмотру доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Ее предоставляют также Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам и общественным организациям инвалидов.
Уточняется, что для получения услуги транспортное средство должно быть зарегистрировано по месту жительства владельца в Москве. Аналогичное требование распространяется на организации при учете проведения поездок в рамках обозначенной уставной деятельности.
В России с 1 сентября вступили в силу частичные изменения правил проведения техосмотра. При оценке состояния транспортного средства не будет проверяться наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Кроме того, не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.
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