Россияне выбрали главные страхи при вождении машин

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Наибольшее количество водителей страны беспокоятся из-за серьезных поломок автомобилей во время длительных поездок. Данные исследования предоставили в "Ленту.ру" каршеринг-сервис "Ситидрайв" и компания "Росгосстрах".

1,2 тысячи человек из разных регионов РФ приняли участие в опросе. Тех, кто боится поломок автомобиля, оказалось 57%. Водителей, переживающих из-за аккумулятора, который в какой-то момент может не вовремя сесть, оказалось 24%. Также 20% людей боятся, что в их машине закончится бензин, а 19% – того, что придет в негодность шина.

Кроме того, 23% опасаются усталости во время долгого пути, 19% испытывают страх заблудиться, а 15% водителей переживают, что они могут остаться в плохом настроении после поездки.

Ранее специалист "Росгосстраха" рассказала, как грамотно выбрать страховку для экстремального отдыха. По ее словам, лучше всего стоит оформить сразу несколько документов. Эксперт порекомендовала выбрать ВЗР – специальную медицинскую страховку путешественника.