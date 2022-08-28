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Транспорт

03:59

Водителей предупредили об изменениях в техосмотре с 1 сентября

транспортавто

Фото: depositphotos/blnt07

С 1 сентября вступают в силу некоторые изменения правил проведения техосмотра, которые коснутся легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Об этом агентству "Прайм" рассказывает доцент кафедры "Наземные транспортные средства" Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

Эксперт пояснил, что теперь при техосмотре не будет проверяться наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Кроме того, не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

По словам эксперта, с сентября будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину.

Специалист отметил, что автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с правилами дорожного движения, а не правилами техосмотра.

Ранее член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что льготная ставка автокредитования является эффективной мерой поддержки в кризисных условиях. Эксперт напомнил, что льготную ставку автокредитования вводили в 2009 году и в период пандемии. Специалист отметил, что данная мера была направлена на поддержку спроса и доказала свою эффективность.

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