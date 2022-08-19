Производство АКПП, ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В России до 2035 года могут начать производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности, говорится в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленном Минпромторгом РФ.

"Реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта " – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что стратегия направлена на решение ключевых задач по созданию и производству конкурентоспособной продукции, а также удовлетворению на нее спроса со стороны потребителей РФ. Помимо этого, документ предполагает создание современных цифровых сервисов мобильности и обновление парка автомобилей за счет развития научно-технологического и кадрового потенциала. Среди задач также значится стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий.

В министерстве промышленности и торговли РФ также указали, что на стимулирование спроса на российские автомобили до 2035 года потребуется порядка 500–600 миллиардов рублей. В эту стоимость также включена программа обновления парка. По оценкам ведомства, в I полугодии 2022 года внутренний спрос на автомобили упал на 55%.

