Производство АКПП, ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko
В России до 2035 года могут начать производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности, говорится в проекте стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленном Минпромторгом РФ.
"Реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта " – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что стратегия направлена на решение ключевых задач по созданию и производству конкурентоспособной продукции, а также удовлетворению на нее спроса со стороны потребителей РФ. Помимо этого, документ предполагает создание современных цифровых сервисов мобильности и обновление парка автомобилей за счет развития научно-технологического и кадрового потенциала. Среди задач также значится стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий.
В министерстве промышленности и торговли РФ также указали, что на стимулирование спроса на российские автомобили до 2035 года потребуется порядка 500–600 миллиардов рублей. В эту стоимость также включена программа обновления парка. По оценкам ведомства, в I полугодии 2022 года внутренний спрос на автомобили упал на 55%.
Китайские автомобильные бренды расширились на российском рынке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: