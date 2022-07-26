Автоэксперт предупредил, что не стоит покупать иномарки из ближнего зарубежья

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, чем может обернуться покупка иномарок из ближнего зарубежья. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист отметил, что от машин из Казахстана, Армении, Белоруссии лучше всего отказаться. По его словам, все случаи ввоза таких автомобилей связаны с занижением таможенной стоимости.

"Кроме того, нужно идти к организациям, которые автомобили привозят и давно на рынке, потому что сам человек привезти машину не сможет, там безумная логистика и крайне сложно перевести деньги за рубеж. И необходимо готовиться заплатить дешевле, чем у дилера, но дороже, чем было раньше, причем на 40%", – объяснил он.

Шарапин также обратил внимание на то, что в ближайшее время не стоит ожидать больших поставок из-за рубежа. Однако новые автомобили приходят из ОАЭ, а б/у – из Японии, добавил он.

Ранее российский союз потребителей из-за проблем с поставками автозапчастей направил в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) письмо с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата.

Союз потребителей в своем письме напомнил, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель должен обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. В случае если для товара не установлен срок службы, то это требование действует десять лет со дня продажи.