Автоэксперт предупредил, что не стоит покупать иномарки из ближнего зарубежья

Фото: depositphotos/geniuslady
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, чем может обернуться покупка иномарок из ближнего зарубежья. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист отметил, что от машин из Казахстана, Армении, Белоруссии лучше всего отказаться. По его словам, все случаи ввоза таких автомобилей связаны с занижением таможенной стоимости.
"Кроме того, нужно идти к организациям, которые автомобили привозят и давно на рынке, потому что сам человек привезти машину не сможет, там безумная логистика и крайне сложно перевести деньги за рубеж. И необходимо готовиться заплатить дешевле, чем у дилера, но дороже, чем было раньше, причем на 40%", – объяснил он.
Шарапин также обратил внимание на то, что в ближайшее время не стоит ожидать больших поставок из-за рубежа. Однако новые автомобили приходят из ОАЭ, а б/у – из Японии, добавил он.
Ранее российский союз потребителей из-за проблем с поставками автозапчастей направил в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) письмо с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата.
Союз потребителей в своем письме напомнил, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель должен обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. В случае если для товара не установлен срок службы, то это требование действует десять лет со дня продажи.
Автоэксперты рассказали о поставках и ценах на иномарки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: