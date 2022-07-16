В России упростили регистрацию импортных автомобилей

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В России упростили регистрацию автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", – говорится в документе.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля следующего года. До этой даты производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.

Ранее аналитик рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рекомендовал при покупке автомобиля ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. Он рассказал, что на уровень цен также влияет баланс спроса и предложения.

