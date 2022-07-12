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Общество

15:33

Сервис купли-продажи автомобиля запустили на портале госуслуг

общество

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Созданный Минцифры и МВД сервис купли-продажи автомобиля стал доступен на портале госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что онлайн-сделка позволяет экономить время, так как все данные договора уже предзаполнены, а его шаблон встроен в сервис. Кроме того, он автоматически проверяет наличие ограничений на транспортное средство, нахождение его в залоге или розыске.

Также отмечается, что сделка может быть оформлена без очного присутствия покупателя и продавца.

"Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства", – пояснили в Минцифры.

Среди условий заключения такого договора названы:

  • достижение продавцом и покупателем совершеннолетнего возраста;
  • наличие подтвержденной учетной записи на госуслугах;
  • наличие у обоих сторон приложения "Госключ" на телефоне.

По данным министерства, продавец начинает заполнять договор, машина выбирается из списка принадлежащих ему автомобилей. После этого проводится проверка транспортного средства. Если какая-то из проверок не удалась, обе стороны договора получают об этом уведомление.

Затем с помощью "Госключа" покупатель и продавец подписывают соглашения, и в течение 10 дней покупатель регистрирует машину.

Уточняется, что черновик заявления формируется автоматически с электронным договором во вложении.

В Минцифры напомнили, что для регистрации автомобиля необходим полис ОСАГО, оформленный на нового владельца, и действующая диагностическая карта для транспортного средства старше 4 лет.

Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что электронные водительские права планируется внедрить в России до конца текущего года. Он также выразил надежду, что электронное удостоверение будет востребованным среди большинства участников дорожного движения.

На портале госуслуг теперь можно продать или купить машину

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