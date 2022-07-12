Сервис купли-продажи автомобиля запустили на портале госуслуг

Фото: depositphotos/Stocksolutions
Созданный Минцифры и МВД сервис купли-продажи автомобиля стал доступен на портале госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
В ведомстве отметили, что онлайн-сделка позволяет экономить время, так как все данные договора уже предзаполнены, а его шаблон встроен в сервис. Кроме того, он автоматически проверяет наличие ограничений на транспортное средство, нахождение его в залоге или розыске.
Также отмечается, что сделка может быть оформлена без очного присутствия покупателя и продавца.
"Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства", – пояснили в Минцифры.
Среди условий заключения такого договора названы:
Затем с помощью "Госключа" покупатель и продавец подписывают соглашения, и в течение 10 дней покупатель регистрирует машину.
Уточняется, что черновик заявления формируется автоматически с электронным договором во вложении.
В Минцифры напомнили, что для регистрации автомобиля необходим полис ОСАГО, оформленный на нового владельца, и действующая диагностическая карта для транспортного средства старше 4 лет.
Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что электронные водительские права планируется внедрить в России до конца текущего года. Он также выразил надежду, что электронное удостоверение будет востребованным среди большинства участников дорожного движения.
На портале госуслуг теперь можно продать или купить машину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: