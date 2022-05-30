Водительские документы в России можно будет предъявлять QR-кодом

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В России появится возможность предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Минцифры России и МВД России продолжают вести активную цифровизацию услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения "Госуслуги Авто". <...> В планах – запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", – говорится в сообщении.

Ведомства уже ведут подготовку соответствующих нормативных правовых актов. Уточняется, что в настоящее время через приложение в виде QR-кода можно предъявить свидетельство о прохождении регистрации автомобиля. В Минцифры отмечают, что применение данного сервиса признано успешным.

Ранее правительство РФ приняло решение о продлении в России на три года срока действия истекающих водительских удостоверений. Эта мера касается всех водительских прав, срок действия которых истекает или истек в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года. Их действие будет продлено автоматически.

