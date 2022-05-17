Количество серьезных ДТП в Москве снизилось в 2,5 раза за 10 лет

Количество тяжелых ДТП в Москве снизилось в 2,5 раза за 10 лет. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что столица является самым безопасным регионом России по количеству смертей на дороге.

"Хотя каждая смерть – это огромная трагедия, каждое такое тяжелое дорожно-транспортное происшествие требует серьезной работы, осмысления, почему это произошло, какие факторы повлияли на данное дорожно-транспортное происшествие. Если брать 10 лет, то количество тяжелых ДТП в городе снизилось в 2,5 раза. Это огромный шаг вперед", – выразил уверенность Ликсутов.

Он напомнил о поручении Владимира Путина властям регионов стремиться к максимально низкому уровню аварийности на дорогах.

"Такую задачу перед нами поставил и мэр города, поэтому вот совместными усилиями будем делать все, чтобы на дорогах было безопаснее", – подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что в Москве полным ходом стартует сезон велосипедов и самокатов. Он призвал горожан, пользующихся данными транспортными средствами, быть внимательными на дорогах.

"Как бы мы ни хотели, есть все-таки сезонность в использовании и велосипедов, и самокатов, и мотоциклов в том числе. Поэтому первое время всегда бывает такой фактор – привыкание, когда водители автомобилей, транспортных средств грузовых и легковых не всегда быстро замечают мотоциклистов и велосипедистов, и тех людей, кто пользуется самокатом, поэтому прошу быть особенно очень внимательными на дорогах, пользоваться экипировкой обязательно", – призвал заммэра.

С отдельной просьбой Ликсутов обратился к родителям детей, использующих велосипеды и самокаты. Он подчеркнул, что взрослым необходимо внимательно следить за тем, где катаются их дети, не допуская выезда на проезжую часть.

"И, конечно, даже хотя бы небольшое внимание родителей к рассказу про правила дорожного движения обратит внимание ребенка на эти правила. Это было бы очень важно именно вот в этот период, когда дети садятся на велосипеды и самокаты. Поэтому обращаюсь к родителям: уделите этому хотя бы 3–5 минут, это уже будет большой вклад в безопасность вашего ребенка", – заключил заммэра.

Ранее аналитики "АльфаСтрахования" составили рейтинг самых аварийных дорог в Москве. Лидером стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В 2021 году на нее пришлось 2,32% от всех аварий. Также аварийными были признаны Варшавское, Дмитровское и Каширское шоссе. В прошлом году на них пришлось 0,74, 0,48 и 0,46% ДТП соответственно. В рейтинг также вошли Ленинский проспект (0,41%), шоссе Энтузиастов (0,39%) и Ленинградское шоссе (0,37%).

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.