Эксперимент по изменению порядка оформления ДТП проведут в Москве

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил проработать в Москве вопрос проведения эксперимента по изменению порядка оформления ДТП с целью сокращения их количества. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения замглавы кабмина отметил успехи пилотных регионов – Брянской, Нижегородской и Калужской областей – в снижении смертности на дорогах из-за наезда на пешеходов, езды по встречной полосе и в нетрезвом виде.

"Следующей целью реализации пилотных проектов является выработка пяти-шести понятных и эффективных организационных мер, которые можно оперативно реализовать и обеспечить их тиражирование на всю страну", – сказал вице-премьер.

В ответ на это глава столичного Дептранса Максим Ликсутов выступил с предложением проработать вопрос повторных ДТП. Хуснуллин привел Москву как пример эталонного снижения показателя социального риска и поручил провести в мегаполисе эксперимент по изменению порядка оформления аварий с целью исключения наезда на стоящие транспортные средства. Содействие в этом Москве окажут МВД, Минтранс и Российский союз автостраховщиков.

Ранее в приложении "Госуслуги Авто" появилась функция обжалования штрафов за нарушение ПДД. При этом оспорить административные наказания можно только за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД, и только в течение 10 дней.

